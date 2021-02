Uued restoranid Tallinnas ja Tartus

Mõned ütlevad, et liha küpsetamine on kunst, seda tuleb tunnetada, teised aga, et see on täppisteadus, kus iga kuumakraad ja sekund loeb. Tegelikult on see mõlemat korraga. Kui soovid saada tõelist Argentina stiilis maitseelamust ja teada, kuidas oma ala meistrid lihaga ümber käivad, siis Siga La Vaca on just see restoran, mille menüüd tuleb proovida. Ka nimi Siga La Vaca tähendab tõlkes „järgnemist lehmale”, seda muidugi tõelise lihaelamuse teekonnal.