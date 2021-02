Mis ained on toksiinid ja kuidas need keha toimimist mõjutavad?

Toksiinid on seega ained, mis võivad olla rakkudele ja kudedele kahjulikud. Need võivad olla väikesed molekulid, valgud või muud ühendid. Keha toodab eluks vajalike ainevahetusprotsesside käigus tegelikult toksiine pidevalt. Näiteks rakkude energia vastuvõtmise mehhanism on selline, et tekib ka vabu radikaale. Need on ebastabiilsed molekulid, mida peetaksegi toksiinideks, sest kui need kehasse kogunevad, võivad need rakke kahjustada. Palju toksiine tekib ka siis, kui lihtsalt sööd ja hingad, aga ka siis kui näiteks suitsetad sigarette.

Samal ajal on keha varustatud nutikate protsessidega, mis neutraliseerivad või kõrvaldavad neidsamu toksiine. Nii ei saagi need kuhjuda väga suurtes kogustes, mis oleks kudedele juba kahjulik.





Kaks kõige olulisemat toksiine kahjutuks tegevat organit on maks ja neerud

Suur osa toksiinidest eritub uriini ja väljaheitega. Kuid need organid peavad mürkainete vastuvõtmiseks normaalselt töötama. Neeru- ja maksahaigused muudavad puhastusprotsesse, aeglustades vabade radikaalide eemaldamist, mis mõjutab ka näiteks vananemist.

Nagu juba eespool mainitud, on toit märkimisväärne toksiinide allikas - mitte ainult keha sees toidu töötlemisel toimuvate reaktsioonide tõttu, vaid ka seetõttu, et me sööme neid koos toiduga ise sisse. Toiduained, mis sisaldavad palju lisaaineid ja rasva, sisaldavad näiteks rohkem toksiine. Sama kehtib ka ülepraetud toitude ning kõrgel temperatuuril valmistatud toitude kohta. Ka tubakas ja alkohol on äärmiselt kahjulikud.

Saasteained, näiteks raskemetallid, mida leidub mõnedes loomsetes saadustes, mida me sööme, on samuti toksiinide allikas.





Kõige lihtsamad viisid end ise aidata