Tuleb tunnistada, et ka vabakutselise kunstnikuna tegutsedes kipuvad sissetulekud mõnikord kokku kuivama. Enamasti asun siis külmkapi nurgataguseid uurima, kuhu olen ikka midagi unustatud, kuivainete kapis tuulamisest on ka alati abi. Ja siis tuleb meelde tuletada Vello Salo sõnu, millele mõeldes on toidukorvi pealt lihtsam kokku hoida.