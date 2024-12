„MasterChefi“ kohtunikud pettusid Kohvri vedelates kevadrullides. Kuidas rulle õigesti kokku mähkida, millist täidist kasutada ja sobivate dipikastmete retseptid

Alustame algusest ehk näitame samm-sammult ette, kuidas kevadrull kokku mähkida nii, et sellest saab mõnus amps. Lisatud on kaks retsepti: värsked kevadrullid hiidkrevettide ja ürtidega on värskete maitsete pahvak sinu suus! Erinevad ürdid ja mahe täidis küsivad lisaks vaid mõnd intensiivset magusteravat kastet. Põhjamaised kevadrullid on inspiratsiooni saanud graavilõhe ja kodujuustu heast partnerlusest. Küüslaugukastmesse dipitult maitsevad suurepäraselt ja täiesti uudselt. Ja et maitseelamus on täiuslik, on siin juures neli põnevat dipikastet kevadrullide saatjateks.