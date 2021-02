Väga põnev: nendes neljas köögiviljas leidub märkimisväärses koguses nikotiini

Kartul . Keskmises kartulis on nikotiini kontsentratsioon 7.1 ng/g. Nikotiini kogus on veidi suurem, kui tomatid on püreestatud 15.3 ng/g ja väiksem koortes 4.8 ng/g. Passiivse suitsetamisega võrreldavaks määraks, tuleks keskmisel inimesel süüa 140 grammi terveid kartuleid, 65 grammi kartulipüreed või 208 grammi kartulikoori. Kartul, eriti valguse käes seisnud ja roheliseks muutunud kartul, sisaldab nikotiini alkaloidi, mida nimetatakse solaniiniks. Kõrge solaniini sisaldus toidus võib põhjustada märkimisväärseid terviseprobleeme, kuid selleks peab ära sööma hiiglaslikus koguses roheliseks muutunud kartuleid.

Tundub šokeeriv? Kuigi üksikud inimesed on tundlikud mõne nikotiini alkaloidi suhtes ja see võib tulevikus terviseprobleeme põhjustada, siis üldiselt ei tasuks nikotiini siiski liigselt karta. See on küll sõltuvust tekitav ja võib olla teatud juhtudel tervisele halva mõjuga, kuid pole kaugeltki mitte kõige ohtlikum aine. Näiteks suitsetades on põlemisprotsessi käigus tekkivate raskemetallide, vingugaasi, tõrva ja teiste kantserogeensete ainete mõju tervisele märkimisväärselt suurem kui nikotiinil. See on ka põhjuseks, miks lubatakse inimeste kasutada suitsetamisest loobumiseks nikotiini sisaldavaid plaastreid või närimiskumme.