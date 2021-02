Toitumisnõustaja annab hea soovituse, kuidas end tervisliku toiduga lohutades samasugune rahuldus saada kui maiustusi pugides

“Emotsionaalset söömist tuleb ette kõigil, mõnel rohkem, teisel vähem. Eriti kipub see juhtuma siis, kui oled väsinud, tüdinud ja stressis. Toit on siis esimene asi, mille poole pöördutakse, ning siis loeb külmkapi sisu. Tegelikult saab ju end lohutada ka köögivilja ja pähklitega. Kõik sõltub sellest, mismoodi me konkreetsest toidust mõtleme. Kas ma mõtlen porgandist kui millestki ebameeldivast — jänese söögist — või kasulikust ja magusast ampsust, mille eest keha meid tänab. Soovitan mõelda tervislikust toidust nii hästi, kui vähegi suudad. Nii tekib toiduga positiivne emotsionaalne side ja ehk aitab see poes lihtsamini mööda hiilida ka vahukooretordist,” räägib ta ajakirjale Tervis Pluss antud intervjuus.