Argised RETSEPTID | Mõnusad riisiroad, mis täidavad kõhu pikaks ajaks

Kukeseente ja singiga risoto ehk tihke Saapamaa riisiroog On arvamus, et risoto valmistamine võtab palju aega, vajab meeletuid oskuseid ning ei ole maitse poolest kogu seda jama väärt. Vaidleme jõuliselt sellele vastu — õigetest toorainetest ja hoolitsusega valmistatud kreemjas ning kergelt vedel risoto maitseb kui tükike Lombardia’t või Piemonte’t.

Ehtsa pilafi saladuse jälil

On puhtalt maitse asi, kas eelistate kokkulepitud eestikeelset nimetust “pilaff” või selle slaavilikku teisendit “plov”. Igal juhul on kindel, et pilaff pole sama mis risoto, kui kõiki riisiroogasid just ühe mütsi alla ei panda. Me räägime ju maitse asjast ja seepärast on erinevused suured.