4 RETSEPTI õhtusöögiks | Kartulivorm on hea ja soodne toit, mida jagub ka järgmiseks päevaks!

Kui täna kartulivormi valmis teed, on homse lõunasöögiga ka muretu. See roog on nii toitev, et kindlasti jätkub ka järgmiseks päevaks.