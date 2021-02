Need supid on küll kõige legendaarsemad ja kohustuslikud iga kokkaja argimenüüs! Kui sa oled eluaeg mõelnud, kuidas neid klimpe ikkagi nii teha, et need pudruks ei lähe, millist puljongit kasutada rassolniku põhjaks, kuidas seljankapõhja teha ja vastlapäeval kõige klassikalisemat hernesuppi keeta, siis Tuuli Mathisenil on selles loos üksjagu häid soovitusi!