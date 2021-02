TOP 3 | Vaata, millistes restoranides on Eesti parimad joogikaardid

Eesti parimad joogikaardid 2020 konkurss hindas joogikaarti kui tervikut. Tähtis oli, et lisaks veinile oleks esindatud ka teiste jookide kategooriad ning nende jookide valik oleks sobivuses koha olemuse ja menüüga. Tähtis oli ka see, et joogikaart oleks korrektne ja arusaadav, et oleks lihtne nii sommeljeel kui külalisel seal orienteeruda. Otsiti eristumist põnevate pakkumistega, kus oleks kaasatud kõiki täna saada olevaid tehnilisi võimalusi ja oleks esindatud piisav segment igas joogikategoorias ning seda kõike läbimõeldult. Oluline oli ka see, et ükski külaline ei jääks janusse, kus vein kui muu jook oleks elamus ning kutsuks külalised tagasi ja annaks võimaluse koha äripotentsiaali saavutamiseks.