Ära sina tee! See on kõige levinum viga, mida nõusid nõudepesumasinasse pannes tehakse

Tänapäevased nõudepesumasinad on oluliselt võimekamad kui need, mis olid kasutusel 20 aastat tagasi. Neil on erinevad programmid erivate määrdumisastmete jaoks ning nad suudavad ise välja peilida, kui räpased su nõud on. Nii et loputamisest pole mingit kasu — masin teeb nad puhtaks nagunii!