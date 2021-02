Kui sa ei ole veel avastanud, kui mõnusa koosluse suudab kapsas koos munaga moodustada, siis see roog peaks olema piisavaks veenmisargumendiks. Tatrahautis peedi ja hakklihaga on nii hea, et seda tahaks kohe, on ju nii! Külluslikus kastmes küpsenud vorst koos ahjupaprika ja võiubadega on mõnus toitev suutäis. Taipärane brokoli sealihaga ning läätsepada valmivad minutitega.