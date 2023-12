Kui tahad, et uus aasta tuleks õnnelik ja ilus, peavad aastavahetuse toidulaual olema just need road

Aasta hakkab kohe lõppema ja meil kõigil on lootused kõrgel, et uus aasta tuleb parem, rahulikum ja õnnelikum. Aitame siis sellele kaasa ja katame aastavahetuse pidulaua toitudega, mis vanade kommete ja uskumuste kohaselt tagavad selle, et uus aasta tuleks parem!