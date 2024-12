Soolast, magusat ja taimset: pidulikud snäkivaagnad aastavahetuse peolauale

Soolane snäkivaagen liha- ja juustuviiludega on meeltmööda igale lihasõbrale. Veganpärg on kaunilt värviline ja pakub liha-ampsudele mõnusat vaheldust. Ja kes ütles, et snäkivaagen peab ainult soolane olema? Vahukommimütside ja toorjuustupallikestega magusavaagnalt kaovad hõrgutised kindlasti kibekiiresti!