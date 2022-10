Kui palju kohvi on liiga palju? Kõik, mida me teame kofeiinist ja selle kasulikust mõjust ajule

Tänapäeva seisukohtade järgi pole kofeiinil sõltuvust tekitavat toimet, kuigi mõningatel inimestel võib kofeiinitarvitamise lõpp põhjustada võõrutusnähte. Kofeiin võib tugevdada valuvaigistite toimet. Mis aga väärib eriliselt tähelepanu, ongi see, et pikaaegne kohvi või tee tarvitamine on näidanud head mõju mälule ning vähendab insuldi, Parkinsoni ja Alzheimeri tõvesse haigestumise riski. Kofeiin ei avalda mõju langetõvehoogudele. Igapäevane tarbimine koos tervisliku toitumisega loob eelduse tasakaalustatud eluviisiks ega peaks katkema ka vanemaealistel.Loe veel, milline kofeiinikogus on ohutu, kelle und kohvijoomine võib häirida ja kas kohv on jook, millega saab mõjutada meeleolu - nii positiivses kui negatiivses suunas. Loole on lisatud ka joonis selle kohta, kui palju erinevad igapäevased joogid kofeiini sisaldavad.