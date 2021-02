RETSEPTID | Maitsepaindlikud road lihaga ja ilma, staariks soodne tükeldatud tomatite konserv!

Talvisel perioodil on tomatikonservist rohkem asja kui värsketest viljadest, toiteväärtus on suurem. Ka on tükeldatud tomateid mugav, lihtne ja kiire kasutada. Kui poes on valida, eelista purki pandud ploomtomateid. Viljaliha on nendel hoidisena oluliselt täidlasema maitsega.