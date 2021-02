FOTOKONKURSS | Saada pilt oma lemmikpastaroast ja võida 50-eurone kinkekaart

Mis on see toiduaine, mis on võitnud nii väikeste kui ka suurte – peaasjalikult aga just esimeste – südamed? Eks ikka makaronid, mille valmistamiseks on mustmiljon erinevat võimalust ja retsepti: tavalistest koorestest või tomatikastmes pastadest spagetipiruka, makaronisalati ja tähestikusupini.