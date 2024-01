Toitumisnõustajad soovitavad küll emotsionaalsest söömisest hoiduda ja kaalu hoidmise mõttes on see ka väga mõistlik, aga teinekord lihtsalt on tuju nii halb, et mitte miski muu ei aita kui üks hea ja maitsev amps. Vali siis sellised snäkid, mille tujutõstvad omadused on teadlased uuringute käigus kindlaks teinud!