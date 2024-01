Maitsev terviseturgutaja: õlis madalal kuumusel pehmeks haudunud küüslauguküüned paitavad nii maitsemeelt kui tervist

Küüslauk ilmub külmal haigusterohkel ajal kööki justkui iseenesest. Loodusliku antibiootikumina tuntud lauguline on äärmiselt antioksüdandirikas, tõhus bakterite ning haiguste vastu võitlemisel ning tubli immuunsüsteemi tugevdaja. Ja kui paljude terviseturgutajate kohta saab öelda, et need on maitsvad? Proovi õlis madalal kuumusel pehmeks haudunud küüslauguküüsi kuumal röstsaial ja pai saavad nii maitsemeel kui tervis.