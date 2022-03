Toekas ja maitsev kooslus: peedi-hakklihakotletid koos krõbedate köögiviljadega. Proovi lisandiks ka parmesaniga kartulipüreed!

Need kotletid on mõnusad niisama, aga sobivad hästi ka burgeri vahele. Särtsu saavad kotletid juurde küüslaugu, sibula ja loorberiga. Punapeet paneb need lihapätsid aga lausa särama! Kotlettide juurde sobivad suurepäraselt krõbedad ahjuköögiviljad, aga heaks kaaslaseks on kahtlemata ka kartulipüree. Proovi seda koos parmesaniga valmistatult! Tee kotlette suurem kogus, saad neid sügavkülmutada! Vaata retsepte!