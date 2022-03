Rõõmsat rahvusvahelist pitsapäeva! Samm-sammult õpetuse järgi valmistad juuretisega ülipehmet ja krõbeda äärega pitsatainast nagu proff!

Juuretisega tainast küpsetatud pitsapõhja tunned kohe ära. See on õrnem ja krõbedad ääred on seest nätsked. Pika fermenteerimisaja tõttu on bakterid ja metsikud pärmid gluteeni osaliselt ära seedinud, seetõttu on juuretisepitsa kõhule kergem.

Rita Osa

20