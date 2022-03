Küpsisesõprade lemmikud: soodsad ja alati maitsvad kaerahelbepätsid ja kaerahelbeküpsised

Kaer maitseb koduselt ja turvaliselt. Kõik on lapsepõlves söönud võisilmaga kaerahelbeputru. Emad küpsetavad siiani lastele kaerahelbepätsikesi — lusikaga-plaadile-­kiirelt-ahju-valmis-küpsiseid, kus sees ainult päris ja ehe tooraine. Ei jahuparandajaid, palmi- ega muid taimseid rasvu ega muud liigselt töödeldut. Kaer on suure toiteväärtusega ja kergesti seeditav, reguleerib meie veres suhkrusisaldust ja aitab alandada vererõhku. Kaerajahust küpsised on hea vahepala, sest tekitavad pikaks ajaks täiskõhutunde.