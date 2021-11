Koos nõukaaja lõppemisega kattus Kiievi kotlet millegipärast kulinaarse unustusetolmuga, võttes endaga kaasa ka näiteks täidetud munad, kompoti ja muud varasemad hitid. Nüüdseks on need road aga taas areenile ilmunud ja Kiievi kotlet on ringiga tagasi jõudnud.

Vaata Kiievi kotleti võiga täitmise kolme moodust ning soovitusi laktoosi- ja gluteenivaba kotleti tegemiseks!