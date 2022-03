Miks sibul nii tervislik on? Vaata, mida maitsvat sibulast valmistada!

Sibul on aluseks paljudele roogadele ja lisab suurepärast maitset. Sibul on kasulik seedimisele, tugevdab südant ja omab antibakteriaalset toimet. Sibulaid on erinevaid, tutvustame neist mõnda. Lisaks saate teada, mis muudab sibula nii tervislikuks!