Kas moosipurgi tagurpidi keeramine on vajalik?

Toiduekspertide sõnul pole moosipurkide tagurpidi pööramine tingimata vajalik – eeldusel, et tagatud on kätehügieen, purgid on väga puhtad, marja- või puuviljasegu on endiselt kuum, kuumutatud piisavalt kaua ja purk suletakse kohe pärast täitmist. Kuumus tapab ka kaanel olevad võimalikud mikroobid ja tekib vaakum. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kõik, mis moosiga võiks kokku puutuda, peab olema hoolikalt pestud!