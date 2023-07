Ivan-Tšai ehk uuesti avastatud vana teejook. Vaata videost, kuidas seda hinnatud jooki õigesti teha!

Põdrakanepi tee valmistamiseks on mitu moodust. Neid võib kasutada toorelt, kuivatatult või fermenteeritult. Viimast võimalust tuntakse ka Vene tee või Ivan tšaina, mis on pärit, nagu nimestki võib järeldada, Venemaalt ning oli omal ajal väga populaarne kuum jook. Ka Euroopas, enne kui britid selle oma kolooniatest toodud musta teega välja tõrjusid.

Kõige parem aeg Ivan-Tšai tegemiseks on kesksuvel, kui taim õitseb. Korja paras kogus lehti, eemalda nende hulgast koledamad ning kahjustada saanud eksemplarid ning pane ülejäänud närbuma. Lehed on edasiseks töötlemiseks valmis, kui sa saad neid painutada nii, et roots enam ei murdu. Selleks võib kuluda umbes ööpäev.

Järgmiseks rulli lehti pihkude vahel, kuni neist hakkab mahla erituma. Sa oled õigel teel, kui selle tegevuse käigus omandavad su käed kergelt roheka tooni. See tähendab, et lehtede koed on katki läinud ning mahlad valla pääsenud.

Edasi pane lehed mingisugusesse anumasse, kata see kinni ning pane otsese päikesevalguse eest varju. Lase lehtedel päev kuni paar fermenteeruda neid aeg ajalt segades. Tingimused anumas peavad olema piisavalt niisked, et lehed ära ei kuivaks, kuid mitte liiga niisked, et tekiks hallitus. Kui lehed on omandanud tumerohelise, peaaegu musta tooni, kuivata need ära. Võid teha seda nii loomulikul teel kui ahjus.

Esimese variandi puhul laota lehed õhukese kihina paberile või kandikule laiali ning aseta need päikese kätte. Sedasi talitades saad lõpuks joogi, mis oma olemuselt meenutab pisut rohelist teed. Teise variandi puhul kuumuta lehti 100°C temperatuuri juures 40 minutit ahjus. Tulemuseks on musta tee sarnane rüübe. Mõlemal juhul kasuta teejoogi valmistamiseks umbes kaks teelusikatäit ürti tassi keeva vee kohta.