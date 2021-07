Kuidas muuta kook tervislikumaks? Valmistame nädalavahetuseks marjadega toortordi

Suviti saab küpsetamine alati sisse uue hoo. Marjad ja puuviljad võtavad riburada külge küpseid värvitoone, kutsudes visplit ja kaussi välja otsima ka neid, kes võib-olla ise magusat nii väga ei armastagi. Kui teed koogi ise, siis on see juba iseenesest tervislikum valik kui poeriiuli omad, kus on vormi hoidmiseks ja säilimisaja pikendamiseks kasutatud lisaaineid. Kuid ka kodus saad koogiretseptid üle vaadata kriitilise pilguga. Vanu häid retsepte saad edukalt tänapäevasemaks kohandada, kui asendad neis valge nisujahu või suhkru.