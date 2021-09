Kõige maitsvamat uhhaad on kalamehed ikka keetnud püügikoha lähedusse tehtud lõkkel. Isegi kui “püügikoht” on turg või kalapood, saab koduaia lõkkel keeta imelise leeme. Ja kui lõkketegemiseks võimalused puuduvad, pole hullu – ka pliidil valmib väga maitsev kalasupp. Peaasi, et tilli ei unusta!Veel tuleb juttu kalapuljongi seltiamisest ja paberisse pakitud kala küpsetamisest. Lisaks soovitab Mari-Liis Ilover kaheksat igapäevaköögis kasutusel olevat ürti, mis maitseid hästi endasse imavatesse kalaroogadesse hästi sobituvad. Kes veidi katsetada soovib, neile serveerime kuivast vermutist elegantseid nüansse saanud lestakala. Pudel vermutit on üldse hea käehaardes hoida - seda sobib niristada ka karpidele ja üldse kalapuljongitesse, et selle rasvast maitset taandada ja teisi maitseid esile tuua.