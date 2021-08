Hunnitud köögiviljapirukad, kus läheb vaja nii võid, jahu kui juustu: pirukad kukeseenega, kirsstomatitega, kartuli ja kiluga ning aedviljadega focaccia

Millise valiksid sa välja kohe — lõigu kukeseenepirukat, kirsstomatitest pirukat või ühe mõnusalt paksu viilu suvikõrvitsaia? Siit kogumikust leiad erinevat tüüpi põhjadega pirukaid ja ka ühe trendika focaccia, mis kulutulena maailma kokandusportaale ja Instagrami on vallutanud. „Suveaia focaccia“ tegemiseks kasuta saadaolevat söögikraami ja kujutlusvõimet. Päris pirukas ju se epole ka, aga see sobib nii hästi praegusesse aega, mil värsked köögiviljad lettidele juba ilmuma hakkavad.Variante on selle meisterdamiseks van Goghi ikoonilistest päevalilledest lihtsa suvise aasa kujutamiseni. Kasuta tilli, rosmariini, söödavaid lilli, murulauguvarsi, peterselli, salveid, seeni, porgandiribasid, kirsstomateid, paprikaid, kappareid, rediseid, oliive, tšillilõike jms endale meelepärase focaccia-maali loomiseks. Sai on lõuendiks ja köögi-viljad, ürdid ning lilled on värvideks! Kas nii pole mitte kõikide küpsetistega, kui taina tegemise tuhin kord juba peale tuleb? Elagu suvi!