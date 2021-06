Eesti looduses on õnneks veel piisavalt põlluservi, raiesmikke ning päikeselisi põõsastikke, kuhu hinnalisi metsmaasikaid korjama minna.

Metsmaasikad aitavad organismil vabaneda liigsetest nitraatidest, puhastavad üleüldse verd ning rikastavad seda rauaga. Nii et see kook on ühtlasi maitsev ja kasulik!