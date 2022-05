Emadepäev looduses! Mõned nipid, mida piknikule kaasa võtta, et kõik värske püsiks. Lisatud ülimaitsev piknikumenüü!

Piknik tähendab justkui aja vaiksemat kulgu – on aega süüa teha ja süüa. Lisaks on metsaõhus mingi salapärane maitseaine sees, mis annab kodus proovitud roogadele ekstra mõnusa nüansi. Pärast paaritunnist lebotamist tunned, kuidas akud on laetud ja lapsed maandatud – pigem looduses mürgeldamisest. Koju tagasi sõites jäävad nad sekundiga norinal magama ja meile kaasaga voogab näkku lai naeratus teadmisest, et peale kõhutäie saime ka kõvasti hingetoitu. Just seda oli väga vaja!