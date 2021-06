Jaaniroad mõnusaks perepeoks | Alustame soojast karaskist, teeme ahjus hapukoorekala ja maiustame suure plaadikoogiga

Oma Maitse kaasautor Mari-Liis Ilover pakub välja jaaniõhu menüü.

Soe juustu-küüslaugu sobib jaaniõhtusse nii tervitusampsuks kui pearooga ootavate kõhtude kergeks täiteks. Määri karaskile peale munavõid ja saad täiusliku koosluse!

Valmista värske kartuli salat ja kui kartuleid, kurki ja redist on rohkem, tee salatit korraga suurem ports – see on maitsev veel järgmiselgi päeval!

Ahjus hapukoorekatte all mahlaseks küpsenud kala on kui kingitus jaaniõhtu köögikatale – pista vorm ahju ja köögis või grilli ääres sekeldamise asemel naudi kala küpsemise ajal rahulikult koos teistega lõkkekuma.

Paku hapukoorekala kõrvale marineeritud peet ja lillkapsast köömnetega. Kiirmarineeritud salat on värskendavalt happeline lisand rasvasemat tüüpi kala kõrvale. Köömned annavad peedile ja lillkapsale uhket iseloomu.

Jaanipäevaks on saada juba mahlaseid virsikuid. Paljudel luuviljalistel on teadupärast omadus kuumutades hapumaks minna. Koos krõbedate mandlilaastudega küpseb imehea suvekook, mis teeb meele rõõmsaks ja südame soojaks.

Valmista toidu kõrvale mustasõstralehemorss. Mustade sõstarde tipphooaeg on küll alles südasuvel, aga ei ole takistus, et jaanipäeval mustsõstrahõngulist rüübet valmistada ei saaks. Appi tulevad lehed! Mustasõstralehed pakatavad aroomist ja maitsest.