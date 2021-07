RETSEPTID | Krõbe ahvatlus — purukook. Proovi kohupiimaga, vaarikatäidise või aprikoosidega!

Pole tähtis, millise purukoogi valite — kõik need on maitsvad! Purukook on oodatud külaline igal kohvilaual! Kõige olulisem on muidugi puru — võine, magus ja krõbe, mis katab maitsvat täidist.