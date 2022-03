Selles hommikusöögis on koos muna ja spinati nauditav maitsekooslus, millele lisavad suurepäraseid nüansse ingver ning kreemjas feta. Lisaks madalale süsivesikusisaldusele saate ka hea koguse vitamiine, sest spinatis on esindatud K-vitamiin ja foolhape, magneesium, seleen ning vitamiinid A, C ja B6.