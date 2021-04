Üks parimaid organismipuhastajaid kevadel – KARULAUK! Valmista sellest vitamiinirikkaid salateid

Karulauk on üks minu lemmiktaimedest, selle mahe ja isuäratav küüslaugune aroom kutsub proovima igaüht ning karulaugu kasvuajal on terve metsaalune täis seda puhastavat, eeterlike õlidega täidetud lõhna. Karulauk on ääreni täis metsa jõudu, see on lausa hämmastav! Kui karulauk õitseb, on hea mõte teha õitest salatit. Paljud inimesed üllatuvad seda kuuldes, kuid õied koos vartega on väga maitsvad.

Paljud juba teavad, et karulauk on mulle üks südamelähedasemaid taimi. Soovitan väga teda toiduks tarvitada, eriti sobilik on ta kevadisse paastuaega. Karulauk on üks parimaid organismipuhastajaid, aitab välja viia kõik ebavajaliku, mis on talvel kehasse kogunenud. Karulauk puhastab keha väga hästi parasiitidest ning on suurepärane soolestikupuhastaja, eemaldades kehast ussid ning on parimaks ravimiks liigse pärmseene puhul.

Karulauk sisaldab palju eeterlikke õlisid, mis toidavad meie keha kõrvalt ka meie hinge. Eeterlik õli on hea infosalvesti, seega kui karulaugust tehtud toitu enne söömist õnnistada, salvestavad eeterlikud õlid need head soovid ning viivad need otse kehasse, kus need avaldavad väga tervendavat mõju. Eeterlikele õlidele võib anda ka käskluse puhastada mingit teatud organit ja organite ümber olevaid energiavälju.

Karulaugul on väga suur hulk raviomadusi. Kunagi usuti, et karulauguga on võimalik peletada kurje vaime ja niisamuti on karulaugul vägi eemaldada inimesest negatiivsed mõtted ja tõrjuda eemale välisest keskkonnast meisse tunginud halvad energiad. Ta on nagu sisemine kaitse negatiivsuse eest, mis oma ülitugeva väega viskab meist välja halva ega lase tumedatel energiatel meisse tungida. Lisaks ülimale puhastavale jõule on karulauk üks parimatest vitamiiniallikatest, sisaldades vitamiine rohkem kui enamus tsitruselisi. Rääkimata mineraalainetest, mida karulaugus on külluslikult.