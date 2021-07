Synne Valtri: meil kipub pannkoogipäevi ette tulema suhteliselt harva, sest peale minu neid keegi küpsetama ei kipu

Kui kokaraamatud ja senised retseptid on ennast ammendanud ning teil napib inspiratsiooni, mida eriolukorra tõttu kodus olles perele süüa valmistada, siis tasub kiigata Instagrami poole. Nii leiate fotomaterjali, mille pelgast vaatamisest juba "kõht täis saab" või tekib vastupandamatu soov ise pliidi taha askeldama asuda. See on hästi veedetud aeg ja kui käte all sünnib perele armastusega valminud roog, siis võidavad sellest kõik!



Synne Valtri rääkis oma lemmiktoitudest ja pannkoogiküpsetamisest Oma Maitsele 1.aprillil 2020 ja lauljatari eilse sünnipäeva puhul tasub seda lugu uuesti meelde tuletada.