Üks lugu väidab, et Suurel Reedel küpsetatud ja maja katuse­serva riputatud kuklid hoiavad terve järgneva aasta kurjad vaimud eemal. Niisamuti pidavat meremeestele kaasa pandud kuklid kaitsma neid kaugel olles ähvardavate ohtude eest. Ja last but not least, ristikukli jagamine kallimaga pidavat garanteerima armuõnne terveks järgnevaks aastaks. Sama kehtivat ka sõpruse korral: jaga kukkel sõbraga ja teie hea läbisaamine on garanteeritud! Iirimaal on selle kohta lausa salmike: “Half for you and half for me, between us two, good luck shall be!” (‘Pool mulle, pool sulle ja meie vahel on kõik hästi!’)