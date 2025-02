RETSEPTID | Kodused maitsed, mille valmimine ei nõua üleliigseid pingutusi. Kasuta nutikalt ära tomati- ja maisikonserv!

Ingliskeelset väljendit “comfort food” võib mõista mitut moodi – ühest küljest on see toit, mille valmistamine ei nõua üleliigseid jõupingutusi, teisalt ka toit, mis pakub tuttavaid koduseid maitseid. Eestlased võivad selleks pidada näiteks praekartuleid, kotlette ja ühepajatoitu, mujal maailmas on tüüpiliseks mugavustoiduks kanakoivad, pastad ja pirukad.