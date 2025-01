VINEGRETT | Kuulsa peedisalati lõputud kooslused. Kuidas maitsekombodega seda klassikut veelgi isuäratavamaks muuta?

Vinegrett kuulub nende roogade hulka, mille retsepti suhtes on kõik asjatundjad ja teavad täpselt, milline on see õige. Alljärgnevast artiklist saad teada, miks vinegrett on suurepärane talvine vitamiinipomm ja milliseid maitsekombosid võiks selle salati läbivale koostisosale - peedile - veel lisada!?