Karjuse pirukas ei olegi pirukas! Hakklihavorm kartulipüreega ja teised toredad variandid

Laupäevases „MasterChef Eesti“ saates sai Anastasia kõvasti kiita oma koduse karjuse piruka eest, mistõttu tasub see mõnusalt hubane roog ka meil uuesti meelde tuletada. Karjuse pirukas ehk shepherd’s pie on pärit Briti köögist. Kuigi nimi viitab justkui tainast küpsetisele, on see hoopis ahjus üle küpsetatud vormiroog – väga maitsev ja toitev praegusel kevadtalvisel ajal.