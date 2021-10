Hakkliha valmistamise ABC | Kuidas hakkliha õigesti praadida ja milliste nippide abil valmivad mahlased kotletid? Lisaks klassikaliste kotlettide retsept!

Kuigi hakkliha poest või turult leidmisega ei tohiks kellelgi probleeme tekkida ja valida saab sageli ka erineva koostisega hakklihade vahel, on kodus värskelt valmistatud hakkliha siiski alati omal kohal. Eelkõige just seepärast, et ise hakkliha valmistades tead täpselt, millisest lihast see valmib. Hakkliha ABC-st leiad nippe mahlaste kotlettide tegemiseks, lisaks retsept, mille järgi valmivad kotletid, millest saavad terve pere lemmikud!