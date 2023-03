Kes leiutas Mulgi pudru? Lisatud õpetus, kuidas eestlaste lemmikut kartuli-tangurooga kõige õigemini valmistada

Mulgi puder on lihtne ja vähestest koostisainetest valmiv roog. Praegu on poest saada nii odratangu kui ka kestast puhtaks lihvitud terveid viljateri ehk odrakruupi. Tang on tavaliselt üsna peeneks purustatud kruup. Vanal ajal aga purustati odratera mitmes jämeduses. Mulgi pudru ja ka Mulgi kapsaste koostisosana kasutati jämedamat tangu ehk suurmeid. Nõukogude ajal ei olnud odratangu saada (uskumatu, kas pole!) ja Mulgi putru hakati valmistama kruupidega. Nii tehakse seda paljuski tänaseni.