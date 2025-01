Need lihapallid on nii maitsvad, et arvatavasti armastavad neid kõik! Üks, mis kindel, pere pisemate respekt on selle roa puhul kindlalt garanteeritud! Sellele rootslaste klassikalisele hakkliharoale annab peet kauni roosa värvi ja hea maitse. Lindströmi lihapalle võib serveerida nii kartulipüree kui spagettidega! Head isu!