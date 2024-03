LIHTNE RETSEPT | Hakklihaga täidetud ahjupaprikad

Kui õhtul kurjalt urisev kõht end kehtestada püüab, on õhtusöögiideede nimekiri alati kuidagi masendavalt lühike. Täidetud paprika on maitsev ka traditsiooniliselt riisi ja hakklihaga täidetult, kuid kui tahad vaheldust, kasuta täitmiseks lambahakkliha, maitsesta seda hapuka sumahhi (või sidruniga), pisukese kaneeli ja värske mündiga ning küpseta paprikaid vormi põhja asetatud mustasõstralehtedel. Riisi asemel kasutasin bulgurnisu, mida on eriti lihtne teha. Vaja vaid kuum vesi peale kallata ja siis lihtsalt veidi oodata.