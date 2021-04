Seda dieeti teatakse ka kui vikerkaaredieeti. Kaasatud on punased ja oranžid toidud – liha ja aprikoosid –, kollased ja kuldsed – nagu koorimata riis, täisteratooted, banaanid, – rohelised – salatid, kiivi, õunad-pirnid – ning sinised ja violetsed toorained – oliivid, ploomid, mustikad, aga ka peet. Täiesti tavaline toidulaua spekter. Seega kui sinu taldrikul on vaid üht värvi toit, võiks see tervislikkuse seisukohalt olla signaaliks, et seda valikut tuleks rikastada.