RETSEPTID | Erguta küpsetisi tilgakese espressoga! Kohv annab mõnusa nüansi koogile, kringile, keeksile, tiramisule...

Suured kohvimaniakid teavad hästi, kui keeruline on leida endale õiget kohvi. See on pigem pikaajalisem töö, sest üha rohkem kohvisid maitstes hakkab maitsemeel nõudlikumaks muutuma. Minu puhul käivad kohv ja magustoit käsikäes. Seal, kus tunnen kohvi lõhna, tahaks kohe mõnusalt maha istuda, nautida pehmet kohvi ja imemaitsvat kooki.