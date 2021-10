RETSEPTID | Oktoober on kõrvitsakuu! Mida huvitavat teha kõrvitsast ja kabatšokist?

Kui ostad kõrvitsat poest, siis saadaval on neid väga erinevaid. Osad on magusamad ja tihedama viljalihaga, teised vesisemad. Spagetikõrvitsat tasub alati korvi tõsta, kui sellele peale satud – saad sellest koos või ja salveiga lihtsasti valmiva suurepärase ahjuroa, mida kanale või halloumi-juustule lisandiks serveerida.

Teeme selgeks ka suvikõrvitsasse puutuva. Nimelt on see üldnimetus, mille alla kuuluvad kabatšokk ehk rullkõrvits, patisson ehk taldikkõrvits ja spagetikõrvits. Suvikõrvits nende viljade nimetuses viitab sellele, et tegemist ei ole mitte pikemaks säilitamiseks sobivate viljadega, vaid suvel kasvava ja kohe söödava kõrvitsalisega. Ometi pean täpsustama, et spagetikõrvits sobib suurepäraselt ka pikemaks säilitamiseks. Mul oli alles hiljuti üks ununenud sauna eesruumi ja kevadel oli täitsa korralik vili alles.

Vaata retsepte:

