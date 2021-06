Sügavkülma-kiirabi argiõhtuteks: viis kärmelt valmivat rooga, milles saad ära kasutada oma sügavkülmikusse jäänud toiduained

Sügavkülmutatud vilju on mugav kokkamisel tarvitada, sest need on juba puhastatud ja kasutusvalmis. Kõrghooajal kiiresti külmutatud köögi- ja puuviljad ning marjad sisaldavad pea sama palju vitamiine ja mineraalaineid kui värsked. Seekordsete roogade valmistamiseks kulub kõige enam pool tundi.