Kõik hea ühes pirukas: soolane, hõrk ja ilus kolme sibula pirukas

Oma Maitse lugeja Saale on selle retsepti ise kokku pannud. Üks osa on Rootsi perenaiste “Meie kokaraamatust”, teine ühest sealsest ajalehest. Saale elas 1990-ndatel viis aastat Rootsis ja tõi sealt toredaid toiduoskusi kaasa. Kui pirukat on saanud sõpradele pakkuda, siis nad on alati mõistatanud koostist. Näiteks on koostisaineks pakutud sinki, pidades selleks punase sibula tükke. Selle piruka põhi on erakordselt krõbe ning piruka sisemus lihtsalt suurepärane, sobides sellise kooslusena isegi sibulavihkajaile sõpruse sobitamiseks!