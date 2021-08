Tuletame klassikat meelde: oivaline kartulipuder ja teisi toite kartulist

Maailmas pole olemas ühtegi supertoiduainet ega ka selle vastandit, sest kehasõbraliku söömise tingimuseks on endiselt mõõdukus ja mitmekesisus. Nii et meelepaha, mille osaks kartul kui tärkliserikas toiduaine vahel saab, ei ole kuidagi põhjendatud. Sügis on aga käes ning need mugulad muutuvad tummisemaks, kuni talveni on need väärtuslikest toitaineist pungil, seepärast rõõmustagem hea saagi ja lihtsa toidu üle.